Verstappen grijnst over verschil met Perez: "Auto's zijn gewoon gelijk"

Max Verstappen gaat morgen vol voor de zege op het circuit van Suzuka in Japan. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider begint de race vanaf de pole position en hij kent zijn rivalen. Hij heeft hoge verwachtingen van de McLarens, maar hij verwacht iets minder van zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez.

Verstappen was in de kwalificatie veel sneller dan zijn concurrenten. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris kwamen nog aardig in de buurt, maar Verstappen was alsnog een halve seconde sneller. Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez kwam al helemaal niet in de buurt, want hij noteerde slechts de vijfde tijd. De achterstand van de Mexicaan was zo'n 0,7 seconden. Hij wordt dan ook niet gezien als een bedreiging.

McLaren

Verstappen verwacht wel veel van de McLarens van Piastri en Norris. Hij beseft zich dat de start van belang is. Na afloop van de kwalificatie laat hij dit weten aan zijn landgenoten van Viaplay: "Ik denk wel dat de McLarens in de race wel redelijk goed zullen gaan. Wij moeten eigenlijk gewoon sneller zijn. Het draait er alleen wel om, om gewoon een goede start te hebben hier. Hopelijk kunnen ze daarna gewoon hun eigen race gaan rijden.

Perez

Over het onderlinge verschil met Perez wilde Verstappen iets minder zeggen. De Nederlander was bijna een seconde sneller en dat zorgde voor veel verbazing. Perez wordt het hele weekend al naar huis gereden door Verstappen, het onderlinge verschil lijkt groter te zijn dan eerder het geval was. Verstappen wilde daar niet te veel over kwijt: "Het enige wat ik daarover kan zeggen is dat de auto's gewoon gelijk zijn."

Verstappen

