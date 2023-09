Norris grapt: "Oscar mag Senna en Prost nadoen!"

Max Verstappen zal morgen in de Japanse Grand Prix stevige concurrentie gaan krijgen van het team van McLaren. Oscar Piastri en Lando Norris starten om hem heen en ze willen de aanval gaan openen. Norris grapt dat zijn teamgenoot de historische momenten van Ayrton Senna en Alain Prost moet gaan herhalen.

Verstappen was oppermachtig in de kwalificatie op het circuit van Suzuka. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zette zijn concurrenten op een halve seconde achterstand. Na afloop ontving hij louter complimenten voor zijn goede prestatie in de kwalificatie. Bij McLaren weet men dat de achterstand op Verstappen zeer groot is en dat de Red Bull-bolide veel sneller is. Toch gaat men een plannetje bedenken voor de race.

Lando Norris start de race morgen vanaf de derde plaats. De Britse coureur kan er na afloop wel om lachen. Tijdens de persconferentie voor de top drie grapt hij over de situatie: "We gaan het proberen om Max te verslaan. Als hij de leiding in bocht twee in handen heeft, dan kan je er niet zoveel aan doen. Oscar, als jij Senna en Prost na wil doen in bocht één, dan mag dat hoor! Dat zou voor mij goed kunnen uitpakken! Ik denk dat onze racepace best goed is. Het wordt zeker niet makkelijk aangezien Red Bull zo goed is. Maar, we gaan ons best doen."

Verstappen

Heeft u vertrouwen in een zege van Max Verstappen in Japan? Profiteer dan mee van de successen, zet in en win!