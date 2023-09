Brown trots: "Kijken of we die Max-gast kunnen aanvallen"

Achter Max Verstappen stalen de McLarens vandaag de show. Oscar Piastri en Lando Norris kwalificeerden zich als tweede en derde. Na een rampzalige start van het seizoen is de Britse renstal nu zeer snel. CEO Zak Brown is een tevreden man, hij stelt dat zijn team al het hele weekend sterk is.

McLaren is bezig met een goede tweede seizoenshelft in de Formule 1. Voorafgaand het raceweekend in Japan liet Verstappen al weten dat hij de McLarens als zijn grootste rivalen ziet voor dit weekend. De Nederlander kreeg gelijk, want Piastri en Norris konden als enige redelijk in de buurt komen. Het onderlinge verschil was nog steeds ruim een halve seconde, maar dat neemt niet weg dat men tevreden is.

Sterk

McLaren CEO Zak Brown straalde na afloop van trots. De Amerikaan was blij en tevreden met het resultaat. Brown kan lachen en dat deed hij in gesprek met Sky Sports: "Dit was een sterke prestatie. We zijn al dit hele weekend sterk. Oscar en Lando rijden geweldig. Ze halen echt het beste uit onze auto die onze mensen aan hen hebben gegeven. Ze gaan best snel, we moeten wel even gaan door pushen om te kijken of we die Max-gast kunnen aanvallen!"

Vertrouwen

McLaren begon op teleurstellende wijze aan het huidige seizoen, maar ze hebben toch het goede pad gevonden. Het gaat al maanden geweldig en Brown kan niets anders doen dan zijn werknemers complimenteren: "Ik ben altijd voorzichtig optimistisch geweest. Sinds de start van het seizoen hebben we het per dag bekeken. Je moet je hoed afnemen voor ons team, ze doen het geweldig."