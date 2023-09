McLaren wil met Norris gaan praten over contractverlenging

Lando Norris was in de afgelopen weken veelvuldig het onderwerp van gesprek. Het team van Red Bull Racing flirtte bijvoorbeeld opzichtig met de Brit. Vooralsnog rijdt Norris voor het team van McLaren en daar zijn ze heel tevreden met hem. Teambaas Andrea Stella geeft aan dat hij alweer gesprekken voert met Norris.

Norris beschikt momenteel over een contract tot en met 2025 bij McLaren. Zijn toekomst was in de afgelopen weken veelvuldig het onderwerp van gesprek. De Brit maakt veel indruk en dat valt ook de concurrerende teams op. Het is algemeen bekend dat Norris goed bevriend is met Red Bull-supersterk Max Verstappen. Red Bull-adviseur Helmut Marko flirtte recent dan ook opzichtig met de Brit, hij wil Norris graag binnen hengelen in de toekomst.

McLaren hoopt echter dat Norris nog jaren voor ze blijft rijden. Teambaas Andrea Stella is positief over de Britse coureur en in gesprek met Sky Sports laat hij weten dat het team openstaat voor gesprekken over mogelijke contractverlenging: "We voeren goede gesprekken, we zijn blij met hoe ze gaan. We gingen al snel terug naar de feiten. We hebben onze liefde voor hem overgebracht. Als team wil je heel graag dat je vrienden bij je blijven tijdens deze reis, al helemaal als het een moeilijke reis kan zijn."