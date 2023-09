Lawson bezorgt Red Bull grote kopzorgen

Liam Lawson maakt momenteel veel indruk bij het team van AlphaTauri. De jonge Nieuw-Zeelander moest in Zandvoort plotsklaps invallen bij het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing. Lawson pakte afgelopen weekend in Singapore zijn eerste WK-punten. De successen van Lawson zijn een voorbeeld van de successen van het Red Bull Junior Team, maar tegelijkertijd bezorgt hij Red Bull ook kopzorgen.

Lawson werd in Zandvoort opgetrommeld als de vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. De Australiër brak in de tweede vrije training zijn middenhandsbeentje waardoor Lawson in de derde training voor het eerst plaats mocht nemen in de AlphaTauri. De jonge Lawson maakt sindsdien een prima indruk. Hij kan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda aardig bijhouden en hij rijdt zo sterk dat men haast niet gelooft dat het hier om een rookie gaat.

Rookie

Maar eigenlijk is Lawson officieel geen rookie meer. Hij heeft nu drie Grands Prix gereden en de FIA ziet een coureur als rookie als hij of zijn twee of minder Grands Prix heeft verreden. Daarmee zadelt Lawson zijn werkgever Red Bull eigenlijk met een probleem op. Dit heeft namelijk te maken met de nieuwe regels omtrent rookies die Formule 1 vorig jaar heeft ingevoerd.

Sinds vorig jaar zijn alle teams namelijk verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens de vrije trainingen. Lawson stond op pole position om twee vrije trainingen te rijden voor Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander functioneert dit seizoen immers als reservecoureur van de Red Bull-teams en hij rijdt onder die vlag ook in de Super Formula. Door zijn AlphaTauri-invalbeurt gaat deze kans echter aan zijn neus voorbij.

Waar?

Niet alleen voor Lawson is dat jammer, maar ook voor Red Bull is het een probleem. De Oostenrijkse renstal heeft namelijk nog geen enkele rookie ingezet en er zijn nog maar een paar mogelijkheden over. Er staan nog zeven races op de kalender, maar in drie van die raceweekenden wordt er een Sprint afgewerkt en Las Vegas is een volledig nieuw circuit.

Dan blijven er eigenlijk nog twee mogelijkheden over: Mexico en Abu Dhabi. De kans is zeer klein dat Sergio Perez voor de ogen van zijn landgenoten zijn auto moet afstaan op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Max Verstappen kan hier wel zijn auto afstaan en dat zou betekenen dat Perez de eerste vrije training in Abu Dhabi aan zich voorbij moet laten gaan.

Er blijft dan nog één probleem over voor Red Bull: welke coureur gaat het team inzetten? In Singapore besprak teambaas Christian Horner deze zaak al en hij hintte op Formule E-kampioen Jake Dennis. Dennis is simulatorcoureur voor Red Bull, maar met deze keuze zou Red Bull het eigen juniorenteam aan de kant schuiven. Dit zou ook weer voor kritiek en opgetrokken wenkbrauwen kunnen zorgen.

Talenten

Wie een blik werpt op de huidige Red Bull-junioren, die ziet dat Isack Hadjar dan de meeste kans zou hebben op een training. Hadjar kan eigenlijk alleen in Mexico rijden, want AlphaTauri-teambaas Franz Tost beloofde hem eerder dit jaar al een trainingsritje in Abu Dhabi. Red Bull heeft hierdoor twee keuzes: de belofte van Tost breken of een andere coureur optrommelen.

Hierdoor komt Dennis dus weer in beeld. De Brit heeft genoeg ervaring en hij zal dus ook niet zoveel druk ervaren tijdens een vrije training. Formule 2-talenten Dennis Hauger, Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Enzo Fittipaldi en Zane Maloney komen hiervoor waarschijnlijk niet in aanmerking. Red Bull zal in de komende weken bekend maken wie er gaat rijden. Aankomend weekend in Japan rijdt er waarschijnlijk geen rookie, Red Bull heeft daar in ieder geval nog niets over gecommuniceerd.