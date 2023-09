Horner hint op bijzondere rookie: "We hebben bijvoorbeeld onze FE-kampioen"

De blessure van Daniel Ricciardo heeft nog meer nadelige gevolgen voor Red Bull Racing dan gedacht. Ricciardo wordt bij AlphaTauri immers vervangen door Liam Lawson. Red Bull was van plan om Lawson in te zetten als rookie tijdens een vrije training, maar dat kan dus niet. Teambaas Christian Horner ziet nog genoeg andere opties.

Sinds vorig seizoen zijn alle teams verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Volgens de reglementen van de FIA geldt een coureur als rookie als hij twee of minder Grands Prix heeft verreden. Aangezien Lawson dit weekend begint aan zijn derde Grand Prix, telt hij niet langer als rookie. Voor Red Bull is dat een probleem, want Lawson stond op pole position om later dit seizoen de auto's van Max Verstappen en Sergio Perez te lenen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner geeft toe dat dit een klein probleempje is. De Brit maakt zich echter niet al te veel zorgen en in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports oppert hij een aantal opvallende mogelijkheden: "We hebben natuurlijk een paar coureurs in onze juniorenprogramma rijden. We hebben ook nog andere coureurs die aan ons verbonden zijn. We hebben bijvoorbeeld Formule E-kampioen Jake Dennis, hij doet veel simulatorwerk voor ons. Isack Hadjar is in Singapore als reservecoureur, dus we hebben een aantal opties."