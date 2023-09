"Marko verwacht geen nieuwe blamage in Suzuka".

Het team van Red Bull Racing beleefde een lastig raceweekend in Singapore. De Oostenrijkse renstal is bezig met een ijzersterk seizoen, maar in de Aziatische stadstaat was het allemaal kommer en kwel. Helmut Marko verwacht dat Red Bull aankomend weekend in Suzuka weer zal schitteren.

Red Bull had tot de Grand Prix van Singapore alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen. Afgelopen weekend gingen ze echter genadig hard onderuit op het stratencircuit van Marina Bay. Max Verstappen en Sergio Perez worstelden met hun Red Bull-bolide. Ze vielen allebei af in Q2 in de kwalificatie en ze werden voor het eerst in 2023 verslagen. De zege ging namelijk naar de Ferrari van Carlos Sainz.

Men vraagt zich af hoe Red Bull aankomend weekend zal gaan presteren op het circuit van Suzuka. Teamadviseur Helmut Marko maakt zich echter niet zoveel zorgen over de Japanse Grand Prix. In gesprek met Kronen Zeitung is hij duidelijk: "We kijken uit naar Suzuka, want we begrijpen onze problemen. Daarom zijn we optimistisch over een comeback. Die baan past heel erg goed bij onze auto. Wat mij dan weer goede hoop geeft, is het feit dat we al hebben gezien dat onze snelheid alweer terug was."