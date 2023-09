Wolff juicht om tegenvallend Red Bull: "Verfrissend dat iemand anders won"

Het team van Red Bull Racing won in Singapore voor het eerst in 2023 niet. De Oostenrijkse renstal beleefde een rampzalig raceweekend en ze stonden ook niet eens op het podium. Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht Red Bull weer terug aan de top in Japan, maar hij vond de race in Singapore wel verfrissend.

Red Bull worstelde in de straten van Singapore met hun vorm. Max Verstappen en Sergio Perez hadden hun handen vol aan de auto en dat zorgde ervoor dat ze in de kwalificatie allebei al afvielen in Q2. In de race kwam Verstappen nog aardig naar voren, de Nederlandse titelfavoriet kwam als vijfde over de streep. Perez had het veel zwaarder, hij kon moeilijk door het veld heenkomen en hij krijg zelfs nog een tijdstraf van vijf seconden voor een incident met Alexander Albon.

Mercedes-teambaas Toto Wolff had genoten van de spannende race op het Marina Bay circuit in Singapore. De Oostenrijker liet aan de internationale media weten dat hij het leuk vond dat Red Bull een keertje niet won: "Ze zijn dit jaar al zo sterk, ze hadden alle races gewonnen. We moeten niet vergeten dat het circuit in Singapore ook voor ons heel lastig was in onze dominante jaren. Ik weet zeker dat ze op de normale circuits weer terug zullen slaan. Het is verfrissend dat we een andere winnaar hadden, we hadden ook een podium zonder hen. Dat is iets positiefs in een jaar vol Red Bull-dominantie."