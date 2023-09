AlphaTauri hard bezig met line-up voor 2024

De grid voor 2024 krijgt steeds meer en meer vorm. Momenteel zijn er nog drie stoeltjes beschikbaar, twee daarvan zijn te vinden bij het team van AlphaTauri. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing heeft nog steeds geen keuze gemaakt. Volgens Peter Bayer is men wel actief bezig met de line-up voor volgend jaar.

Momenteel zijn er dus nog drie stoeltjes beschikbaar voor 2024. Terwijl het vrijwel zeker is dan Logan Sargeant ook volgend seizoen voor Williams rijdt, is er nog niets duidelijk over de invulling van de zitjes bij AlphaTauri. Momenteel lijkt het er op dat er drie kanshebbers zijn. Yuki Tsunoda doet er alles aan om zijn plekje te behouden en ook invallers Daniel Ricciardo en Liam Lawson maken een goede kans op een permanent zitje.

AlphaTauri heeft nog geen duidelijkheid gegeven en tot die tijd blijft het giswerk. Lawson maakt momenteel veel indruk als invaller en daarvoor liet Daniel Ricciardo ook een paar aardige dingen zien. Kersvers AlphaTauri CEO Peter Bayer laat aan Servus TV weten dat er op de achtergrond wordt gewerkt aan de line-up voor 2024: "De gesprekken zijn gaande. Liam heeft gedaan wat hij moest doen en we zullen in de komende dagen wel zien wie er volgend jaar in de auto zit. Daniel keert dit jaar zeker terug in de auto en Liam wil het Super Formula-seizoen afmaken."