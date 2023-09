Red Bull-complimenten voor Lawson: "Echt een super job"

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen weekend een tegenvallende race in de straten van Singapore. Toch schitterde er één coureur uit de Red Bull-stal. AlphaTauri-invaller Liam Lawson kwam als negende over de finish en volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft hij geweldig gedaan.

Lawson zit sinds de derde vrije training in Zandvoort achter het stuur van de tweede AlphaTauri. In Singapore scoorde hij WK-punten door als negende te finishen. Hij deed het niet alleen beter dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, hij was ook de eerste coureur in deze auto die punten wist te pakken. Eerder dit seizoen wisten Nyck de Vries en Daniel Ricciardo immers geen enkel WK-puntje te pakken in de bolide.

Veel mensen hopen dat Lawson volgend seizoen een permanent zitje krijgt in de Formule 1. Bij AlphaTauri-eigenaar Red Bull is men in ieder geval te spreken over de stuurmanskunsten van Lawson. Red Bull-teambaas Christian Horner deelt in gesprek met Viaplay complimentjes uit: "Echt een super job! Hij heeft het geweldig gedaan in de auto, hij racete echt heel erg hard. Ik denk persoonlijk dat iedereen bij Red Bull echt enorm onder de indruk is van wat hij dit weekend heeft gedaan. Hij maakt een sterke indruk van zichzelf."