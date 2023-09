Russell in zak en as: "Ik verloor een milliseconde mijn concentratie"

George Russell was in de slotfase van de Grand Prix van Singapore op weg naar een mooi resultaat. De Brit profiteerde van de dappere strategische gok van zijn team Mercedes, maar hij crashte in de laatste ronde. De teleurstelling bij Russell was enorm, hij bood zijn excuses aan.

Toen de Virtual Safety Car werd geactiveerd vanwege de stilgevallen Alpine van Esteban Ocon, handelde Mercedes snel. Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton werden naar binnen geroepen. Ze kregen allebei een vers setje mediums en ze openden de aanval op de koplopers. Charles Leclerc werd ingehaald, maar daarna kwamen ze vast te zitten achter Lando Norris. Russell deed alles wat hij kon, maar hij crashte in de laatste ronde.

Strategie

Hij raakte de muur met zijn achterwiel waardoor hij stuurloos de bandenstapel in schoof. De teleurstelling droop van zijn gezicht af toen hij even later sprak met Sky Sports: "Om eerlijk te zijn, hier heb ik geen woorden voor. Het was zo moeilijk om de concentratie vast te houden. Carlos deed het geweldig door het veld op te houden, daardoor konden wij niet kiezen voor een alternatieve strategie. Ik denk dat we een halve autolengte van de zege verwijderd waren. Als ik Lando had ingehaald, had ik een kans. Ik denk dat we dan Carlos hadden kunnen pakken."

Concentratie

Russell kwam echter niet bij raceleider Carlos Sainz in de buurt. Sterker nog, hij raakte de muur. Het was duidelijk dat het hier ging om een foutje en dat gaf hij ook toe: "In de laatste ronde verloor ik eventjes voor een milliseconde mijn concentratie, toen was het game over. Het spijt mij voor het team. Deze race was een enorme uitdaging, de banden hadden het zwaar en je pushte de limieten. Zo hoort racen te zijn, je maakt een klein foutje en dat wordt je einde."