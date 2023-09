Verstappen ontvangt twee reprimandes voor bizarre momenten in kwalificatie

Max Verstappen ontvangt geen straf voor zijn drie overtredingen in Singapore. De Nederlander moest zich melden bij de stewards vanwege drie blokkeeracties. Hij ontvangt twee reprimandes en een geldboete. Voor het langzaam rijden in de laatste sector ontvangt hij geen straf.

Verstappen ontving zijn eerste reprimande voor zijn actie in de pitlane. De Nederlander bleef daar zeer lang staan en daarmee was hij zijn rivalen tot last. De stewards oordelen dat deze actie tegen de regels was en dat Verstappen hiervoor een straf hoort te krijgen, maar ze oordelen ook dat de andere auto's er in principe langs hadden kunnen gaan. Daarom heeft men besloten om slechts een reprimande uit te delen.

Verstappen ontvang zijn tweede reprimande voor het hinderen van Yuki Tsunoda. Verstappens werkgever Red Bull ontvangt ook een boete van 5000 euro. Volgens de stewards zag Verstappen de Japanner aankomen, maar kan hij pas op het allerlaatste moment uitwijken. Red Bull gaf bij de stewards aan dat ze Verstappen niet op tijd hadden gewaarschuwd, hierdoor ging het dus bijna mis. Opvallend genoeg besloot AlphaTauri om de zitting bij de stewards over te slaan.

Verstappen moest zich daarnaast ook melden voor een vreemde actie aan het einde van Q1. in het verkeer ging hij daarna namelijk de mist in. Hij raakte bijna de Williams van Logan Sargeant, de Amerikaan was op dat moment bezig met een snelle ronde. Volgens de stewards koos Verstappen ervoor om in het midden te blijven rijden omdat dit de veiligste optie was. Er was namelijk veel verkeer aanwezig en alle andere coureurs gedroegen zich op een andere manier. Sargeant liet tevens weten dat hij vond dat Verstappen onschuldig was.

