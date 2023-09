Magnussen verrast: "De auto is veel sterker dan verwacht"

De Singaporese kwalificatie kende vandaag meerdere verrassingen. De Red Bulls vielen verrassend vroeg af in Q2, de Mercedessen kwamen weer aardig voor de dag en ook het team van Haas presteerde goede. Kevin Magnussen noteerde de zesde tijd en dat zorgde voor veel vreugde.

Het team van Haas is bezig met een enorm tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Amerikaanse renstal kan niet meekomen met de concurrentie. Voorafgaand het weekend stelde Nico Hülkenberg dat het team van Williams veel te snel is voor zijn werkgever. In de kwalificatie in Singapore zag het er echter anders uit, want beide coureurs bereikten Q3. Hülkenberg noteerde de negende tijd en Magnussen verraste met de zesde tijd.

Magnussen was wel bijna een seconde langzamer dan nummer vijf Lewis Hamilton, maar dat mag de pret niet drukken. De Deen bevond zich in een droom en deelde dat in een persbericht van zijn team: "De auto is sterker dan verwacht op deze baan. We hebben geweldig werk geleverd en we hebben de goede vorm van gisteren vastgehouden. We hebben een goede startpositie voor morgen. We weten dat het moeilijk is om hier in te halen. Ik zou willen dat er meer bochten waren, want we weten dat onze racepace helemaal niet zo goed is."