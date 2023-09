"Perez wil begin 2024 gaan kijken naar toekomst"

Sergio Perez is bezig met een lastig seizoen in dienst van Red Bull Racing. De Mexicaan staat weliswaar op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar zijn prestaties vallen tegen in vergelijking met Max Verstappen. Perez geeft aan dat hij begin 2024 gaat nadenken over zijn toekomst.

Perez beschikt over een Red Bull-contract tot en met 2024. Het stoeltje van de Mexicaan stond in de afgelopen maanden veelvuldig onder druk, maar Christian Horner en Helmut Marko hebben allebei aangegeven dat Perez volgend seizoen gewoon voor Red Bull rijdt. Of de Mexicaan daarna nog kan aanblijven bij Red Bull, is nog zeer onduidelijk. Er gaan al geruchten rond over mogelijke opvolgers, maar Perez blijft kalm.

De Mexicaan wijst naar zijn contract voor het aankomende seizoen. Of hij daarna aanblijft is nog maar de vraag, eerder stelde hij zelf al dat hij naar andere opties gaat kijken als hij niet meer het gevoel dat hij iets kan bijdragen. Aan Motorsport.com laat hij weten dat er begin 2024 een beslissing wordt genomen: "Ik blij hier nog een jaar en dan zien we wel. Zo kijk naar deze zaak. Ik denk dat we dit jaar zo competitief mogelijk willen doorkomen en dat we volgend jaar goed willen beginnen. Ik denk dat we dan een duidelijker beeld hebben van ik en het team willen doen."

