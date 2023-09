Norris ziet updates naar behoren functioneren: "Genoeg ruimt voor verbetering"

Het team van McLaren rijdt dit weekend in Singapore voor het eerst met een zwaar geüpdatete auto. Dit weekend rijdt alleen Lando Norris met de updates, de Brit kwam aardig voor de dag in de eerste vrije trainingen. Norris stelde na afloop dat de updates naar behoren functioneerden.

Norris sloot de tweede vrije training af met een keurige zesde tijd. De Brit was een halve seconde langzamer dan de snelste tijd van Carlos Sainz, maar hij versloeg wel beide Red Bulls. De wagen van Norris zag er tijdens de twee vrije trainingen overduidelijk anders uit dan de auto van zijn teamgenoot Oscar Piastri. Norris kreeg de beschikking over het updatepakket, op vrijwel alle delen van de auto is een nieuw onderdeel te vinden.

Norris kende geen problemen tijdens de vrije trainingen en dat betekent dus dat alle onderdelen het hebben overleefd. Na afloop gaf Norris dan ook aan dat alles naar wens is verlopen. In gesprek met F1 TV reflecteerde hij op de updates en de trainingen: "We hebben met de nieuwe onderdelen zeker een stap in de goede richting gezet, ze doen wat ze moeten doen en dat is altijd een goed teken. Ik maakte een paar foutjes waardoor ik misschien wat tijd verloor, maar we hebben nog genoeg ruimte voor verbetering."