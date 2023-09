Marko ontvangt schriftelijke waarschuwing van de FIA

Autosportfederatie FIA heeft gereageerd op de veelbesproken uitspraken van Helmut Marko over Sergio Perez. Marko zorgde voor veel opschudding in Mexico door zich op onhandige wijze uit te spreken over Perez. De FIA heeft nu laten weten dat ze een schriftelijke waarschuwing hebben uitgedeeld aan Marko.

De Red Bull-adviseur spraak zich daags na de Italiaanse Grand Prix uit over Perez. De Oostenrijker deed dat in een interview in een programma op Servus TV. Hij gaf daar aan dat Perez minder gefocust is dat bijvoorbeeld Max Verstappen of Sebastian Vettel. Hij gebruikte in zijn redenatie het begrip 'Zuid-Amerikaan' en dat viel niet goed in Mexico. Marko bood meerdere keren zijn excuses aan, maar in Singapore regende het afkeurende reacties.

De FIA heeft na anderhalve week ook gereageerd op de zaak. De autosportfederatie heeft niet hard ingegrepen, een woordvoerder laat aan Sky Sports News weten dat Marko slechts een geschreven waarschuwing heeft ontvangen. De FIA heeft Marko laten weten dat hij zijn verantwoordelijkheden als publiekfiguur in de Formule 1 niet moet vergeten. De FIA heeft hem laten weten dat zijn uitspraken in lijn moeten zijn met de ethische codes van de autosportfederatie. Red Bull Racing liet al eerder weten dat ze met de FIA hadden gesproken over de zaak.