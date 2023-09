Marko deelt Ricciardo-update: "Hij heeft zeven fracturen"

De kans is zeer klein dat Daniel Ricciardo deze maand weer achter het stuur zit. De Australiër is nog steeds herstellende van zijn handblessure en hij wordt ook dit weekend in Singapore vervangen door Liam Lawson. Helmut Marko deelt nu meer informatie over de blessure, volgens hem heeft Ricciardo zeven fracturen in zijn hand opgelopen.

Ricciardo brak tijdens de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort zijn middenhandsbeentje. Bij een ongelukkige crash sloeg zijn stuurtje vol op zijn hand en dat had dus grote gevolgen voor de AlphaTauri-coureur. De ervaren Australiër werkt momenteel hard aan zijn herstel en men verwacht hem op zijn vroegst terug in Qatar. Of hij daar daadwerkelijk weer plaatsneemt achter het stuur zit, is nog niet duidelijk.

Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt de situatie van zijn coureur zo goed mogelijk in de gaten. De Oostenrijker wil dat er geen haastige beslissingen worden genomen. In gesprek met Servus TV geeft hij iets meer details over de blessure van Ricciardo: "Het is een gecompliceerde zaak. Er zijn zeven fracturen. Hij staat onder toezicht van dezelfde dokter die MotoGP-coureur Marc Marquez heeft geopereerd. We denken dat hij zes weken nodig heeft om te herstellen en we hebben een goede vervanger gevonden in de persoon van Liam Lawson. We willen geen enkel risico nemen."