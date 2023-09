'Ricciardo aanwezig in Singapore, Lawson komt gewoon in actie'

Daniel Ricciardo is momenteel nog steeds herstellende van zijn handblessure. De Australiër staat voorlopig nog wel aan de kant en hij zal aankomend weekend dan ook weer worden vervangen door Liam Lawson bij het team van AlphaTauri. Toch is Ricciardo dit weekend wel aanwezig in Singapore.

Ricciardo brak enkele weken geleden in Zandvoort zijn middenhandsbeentje bij een crash in de tweede vrije training. Sindsdien wordt hij vervangen door de jonge Nieuw-Zeelander Liam Lawson. Lawson presteert zeker niet slecht, maar het lijkt erop dat men geduldig wacht totdat Ricciardo weer volledig de oude is. Dat betekent echter niet dat Ricciardo rustig op de bank kan bijkomen, hij wordt dit weekend weer verwacht in de paddock.

Meerdere media waaronder The Race en de doorgaans goed ingevoerde Chris Medland meldend dat Ricciardo dit weekend gewoon weer aanwezig is in de paddock. Hij zal niet in actie komen in de sessies, maar hij zal zich gaan bezighouden met engineering gerelateerde zaken. Het is de verwachting dat Ricciardo deze maand niet meer in actie zal gaan komen, hij keert op zijn vroegst terug in Qatar. Dat betekent dus dat hij sowieso de Grand Prix van Japan zal missen.