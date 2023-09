Marko vreest voor Singapore: "Ik maak mij zorgen over Ferrari"

Het team van Red Bull Racing is dit seizoen enorm dominant in de Formule 1. Ze hebben tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen en ze zijn veel sneller dan de concurrentie. Ze zijn dan ook de topfavoriet voor de aanstaande Grand Prix van Singapore, maar Helmut Marko maakt zich veel zorgen over de race.

Red Bull Racing werd in de afgelopen maanden uitgedaagd door Aston Martin, Mercedes, McLaren en Ferrari. Geen van deze teams konden Red Bull echter verslaan in de races. In Azerbeidzjan, Hongarije en Italië werden ze wel verslagen in de kwalificatie, maar op de zondagen waren ze gewoon weer de snelste. In Singapore kunnen ze in theorie constructeurskampioen worden, maar Red Bull rekent zich nog niet rijk.

Miscommunicatie

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich echter wel wat zorgen over de race op het stratencircuit van Marina Bay. De Oostenrijker legt zijn zorgen uit in gesprek met F1-Insider: "Er kan hier van alles gaan gebeuren. Verstappen heeft nog nooit gewonnen in Singapore en vorig jaar hadden we last van veel miscommunicatie, dat begon al in de kwalificatie. Gelukkig kon Sergio Perez de race nog op zijn naam schrijven."

Ferrari

Op het aangepaste circuit in Singapore kijkt Marko vooral naar het team van Ferrari. De Red Bull-adviseur verwacht van hen veel concurrentie: "Bochten zestien tot en met negentien zijn dit jaar anders, dat maakt het circuit wat sneller en onverwachter voor ons. Waar ik mij het meeste zorgen over maak, is Ferrari. Ze waren in Monza al enorm snel. Eén ding is in ieder geval zeker: als we Singapore goed afsluiten, dan kan ik weer rustig gaan slapen."