Piastri wil Red Bull in komende jaren bijhalen

Het team van Red Bull Racing is al sinds vorig seizoen oppermachtig in de Formule 1. Vorig seizoen wisten Ferrari en Mercedes de Oostenrijkse renstal nog een paar keer te verslaan, maar dit seizoen is Red Bull tot nu toe de alleenheerser. Oscar Piastri hoopt dat zijn team McLaren nog een rol van betekenis kan gaan spelen.

Red Bull heeft sinds vorig seizoen de touwtjes in handen in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal heeft de nieuwe technische reglementen die vorig jaar werden ingevoerd, goed begrepen. Deze regels gelden nog tot en met 2025. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden en men verwacht dat er dan pas grote verschuivingen gaan plaatsvinden. Tot die tijd kan Red Bull in principe blijven domineren.

Meerdere teams hopen de onderlinge verschillen te verkleinen. Het team van McLaren heeft in de loop van het huidige seizoen al stappen gezet en ze hopen in de komende jaren dichterbij Red Bull te komen. McLaren-coureur Oscar Piastri toont zich in gesprek met de internationale media hoopvol: "Ik hoop dat we ze binnen die tijd kunnen bijhalen. Of ik denk dat het moeilijk gaat worden? Jazeker. Ze zijn zo sterk aan dit tijdperk begonnen vorig jaar, ze zijn dit seizoen zelfs nog ietsje sterker geworden."