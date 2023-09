Kravitz denkt dat Hamilton zoekt naar redemption voor verloren titel in 2021

Lewis Hamilton heeft onlangs zijn contact verlengd bij Mercedes met als doel om opnieuw wereldkampioen te worden. De Brit sprak bij de bekendmaking van de nieuwe verbintenis geen woord over wat er twee jaar geleden afspeelde op het Yas Marina Circuit. Ted Kravitz van Sky Sports stelt dat Hamilton redemption wil, maar daar niet openlijk over spreekt.



De F1-analist analyseert de uitspraken en intenties van Hamilton en stelt dat de gebeurtenissen bij de finalerace in 2021 hem extra motiveert. “Luister – gerechtigheid voor Abu Dhabi Ik weet dat velen van jullie dat zullen denken. Het houdt Lewis in de sport. Dat zal hij nooit zeggen.''

'Misschien denkt hij dat wel. Toto Wolff zou dat misschien denken. Mercedes zou het misschien denken. Lewis-fans zouden dat misschien denken. Formule 1-fans, die niet per se Lewis-fans zijn, maar wel op de hoogte zijn van de gebeurtenissen in Abu Dhabi 2021, denken dat misschien wel. Maar Lewis zegt niet dat hij nog steeds op zoek is naar het wereldkampioenschap dat hem werd ontzegd door de FIA-fout in Abu Dhabi in 2021.''



Tijdens de slotrace van het seizoen 2021 in Abu Dhabi vochten Max Verstappen en Lewis Hamilton om de rijderstitel. Hamilton reed met nog een handvol ronden te gaan ruim aan de leiding. Niks leek hem van een achtste kampioenschap af te houden. Totdat Nicolas Latifi zijn Williams in de muur parkeerde en een neutralisatie veroorzaakte met controversionele afloop. De wedstrijdleiding week namelijk af van de standaardprocedures zodat de strijd onder groen werd beslist. Hierdoor kon Max Verstappen op vers rubber alsnog de wereldtitel voor de neus van Hamilton wegkapen.