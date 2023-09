Horner wil Red Bull niet verlaten: "Ik werk hier al sinds het begin"

Christian Horner is al sinds het begin betrokken bij het team van Red Bull Racing. Horner functioneert al sinds jaar en dag als teambaas en onder zijn bezag heeft Red Bull al veel successen geboekt. Horner werd in het verleden in verband gebracht met andere teams, maar hij sluit een transfer uit.

Onder Horner werden er wereldtitels gepakt door Sebastian Vettel en Max Verstappen. Laatst genoemde is dit jaar bezig met een enorm dominant seizoen in de Formule 1. Horner maakt het van dichtbij mee en hij speelt dan ook een hoofdrol in de koningsklasse van de autosport. In het verleden gingen er wel eens geruchten rond over een mogelijke overstap van de Brit naar bijvoorbeeld het team van Ferrari.

Horner lijkt echter niet te willen vertrekken bij het team van Red Bull. De Oostenrijkse renstal zit diep in zijn hart en in gesprek met PlanetF1 is hij eerlijk: "Ik zie mijzelf niet voor een ander team werken. Ik voel mij hier enorm betrokken, ik werk hier al sinds het begin. Ik werk met geweldige mensen zoals Adrian Newey en ook met heel erg veel geweldige talenten. Ik kan het mij niet voorstellen dat ik een ander shirt ga dragen. Ik zal blijven doorgaan zolang ik mij gemotiveerd en capabel genoeg voel."