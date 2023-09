Marko gaat nogmaals diep door het stof na Perez-uitspraken

Helmut Marko heeft voor een flinke rel gezorgd met zijn uitspraken over Sergio Perez. De Red Bull-adviseur heeft met zijn woorden voor veel woede in Mexico en Zuid-Amerika gezorgd. Marko bood eerder al zijn excuses aan en gaat nu in een uitgebreid statement nogmaals diep door het stof.

Marko verscheen eerder deze week in het programma Sport und Talk op de Oostenrijkse televisiezender Servus TV. Marko sprak zich uit over de mentaliteit van Red Bull Racing-coureur Sergio Perez. De Oostenrijker stelde dat Perez niet zo gemotiveerd was als Max Verstappen en Sebastian Vettel. Hierbij liet hij ook weten dat Perez 'Zuid-Amerikaans' is. In Mexico reageerde men woedend waarna Marko stelde dat hij zijn woorden niet zo had bedoeld.

Zijn eerste excuses waren echter niet genoeg. Marko ging later op de avond namelijk nog een keer diep door het stof. In een statement op de site van Servus TV zei hij voor de tweede keer sorry: "Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor mijn aanstootgevende opmerking. Ik wil absoluut duidelijk maken dat ik niet geloof dat we mensen kunnen generaliseren op basis van land van afkomst, ras of etniciteit. Ik wilde een punt maken over dat Checo fluctueert in zijn prestaties, maar het was verkeerd om dit toe te schrijven aan zijn culturele erfgoed."