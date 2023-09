Marko hint naar zitje voor Lawson: "Dat kan snel gaan"

Liam Lawson mag zich sinds kort Formule 1 -coureur noemen. De jonge Nieuw-Zeelander moest in Zandvoort plotsklaps invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo bij het team van AlphaTauri. Lawson maakt vooralsnog een prima indruk, maar Helmut Marko wil nog niet te veel kwijt over Lawsons toekomst.

Lawson geldt als één van de grootste talenten uit de opleidingsploeg van Red Bull. Dit jaar functioneert hij als reservecoureur van de Red Bull-teams en is hij ook actief in de Japanse Super Formula-klasse. In Zandvoort mocht hij invallen bij AlphaTauri, het team liet daarna weten dat Lawson zal rijden totdat Ricciardo weer volledig fit is verklaard. Inmiddels denkt men dat de Australiër pas weer in Qatar kan gaan rijden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat over de indeling van de zitjes bij zowel Red Bull Racing en AlphaTauri. In gesprek met zijn landgenoten van Servus TV laat Marko weten tevreden te zijn met Lawson: "Liam is als nuchtere Nieuw-Zeelander al een tijdje actief voor ons. Hij is een keiharde, maar heel erg slimme coureur in het gevecht. Het doet een beetje denken aan Bruce McLaren. Hij is dan ook zeker iemand voor de toekomst."

Japan

Waar de toekomst van Lawson ligt, is vooralsnog zeer onduidelijk. De jonge Nieuw-Zeelander maakte in Zandvoort en Monza een goede indruk, maar Marko blijft vaag: "De snelheid was er in Italië en dat is een goed vooruitzicht. Maar, hij rijdt nu in Japan en daar staat hij tweede in een zeer moeilijke titelstrijd. Die auto's daar zijn veel sneller dan de Formule 2-wagens. Aangezien het een Japans kampioenschap is, wordt het hier niet zoveel bekeken. Misschien kan hij daar de titel pakken. Of hij hier dan een zitje krijgt in plaats van een reservecontract? Dat kan snel gaan."