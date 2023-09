Marko benadrukt: "Max was relatief gespannen"

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend op het circuit van Monza het record van de meeste zeges op rij in de Formule 1. De Nederlander was apetrots, maar hij leek zich niet zo druk te maken over zijn recordjacht. Volgens Helmut Marko was Verstappen enorm gespannen voorafgaand de wedstrijd. Verstappen ontkende dit, maar Marko gaat daar nu weer tegenin.

Verstappen is bezig met een extreem dominant seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won dit seizoen slechts twee Grands Prix niet en staat nu op tien zeges op rij. Verstappen nam hiermee het record over van Sebastian Vettel. Volgens Helmut Marko was Verstappen voorafgaand de race op het circuit van Monza enorm gespannen, Verstappen ontkende dit later.

Relatief gespannen

Red Bull-adviseur Marko heeft de ontkenning van Verstappen ook gehoord. De Oostenrijker kan hier hartelijk om lachen en legt het nogmaals uit in gesprek met Servus TV: "Hoe meer je wint, hoe belangrijker het wordt. Max zei in het begin dat het hem niet zo interesseerde, maar als je vraag wie het meeste van iets heeft, dan weet hij alle details. Vreemd genoeg was hij ook relatief gespannen, want normaal gesproken is hij de rust zelve en dat is juist één van zijn sterke punten. Die tiende zege op rij betekende veel voor hem."

Rivaliteit

Marko weet ook waarom Verstappen zo enorm trots is op zijn gloednieuwe record. De Oostenrijkse teamadviseur kan ook hier hartelijk om lachen en deelt de reden van de trotse gevoelens van Verstappen: "Hij had een rivaliteit met de ingenieur van Sebastian Vettel en zijn groep! Die waren dan weer niet zo enthousiast over het record van Max. Met alle records komt er nog meer motivatie en ook nog meer passie."