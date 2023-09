Wolff over excuses van Hamilton aan Piastri: 'Enige' F1-coureur die fouten 'toegeeft'

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is zijn coureur Lewis Hamilton de enige F1-coureur die zijn fouten toegeeft en excuses over zijn gemaakte fouten aanbiedt. Tijdens de Italiaanse Grand Prix afgelopen weekend duwde Hamilton concurrent Oscar Piastri richting het gras, waarbij de twee elkaar raakten en Piastri zijn voorvleugel beschadigde. Na afloop bood Hamilton meteen zijn excuses aan voor het incident.

Tijdens zijn poging om zich tijdens de Italiaanse Grand Prix naar de top vijf te vechten, kwam Lewis Hamilton ook bij McLaren-coureur Oscar Piastri in de nek hijgen. Aan het einde van sector één probeerde de zevenvoudig wereldkampioen er aan de F1-rookie voorbij te komen. De Mercedes-coureur wist de binnenkant voor de aankomende bocht te claimen, maar had zijn collega in de papajakleurige McLaren-auto over het hoofd gezien, die naast hem reed.

Het gevolg was dat Hamilton en Piastri elkaar raakten, en Piastri's voorvleugel dusdanig beschadigd was dat hij naar binnen moest komen om deze te laten vervangen. Het samenkomen tussen de twee coureurs betekende einde verhaal voor een goed resultaat voor Piastri, en niet geheel verrassend was de Australische jongeling niet over de gebeurtenis te spreken.

De raceleiding gaf Hamilton een straf van vijf seconden, maar na afloop van de race kwam de belangrijkere boetedoening. Hamilton bood zijn excuses aan naar Piastri, en gaf toe dat hij in de fout zat. Hiermee was het incident afgedaan; en Mercedes-teambaas Toto Wolff was zeer te spreken over de karakteristiek van zijn coureur die hij weer eens heeft laten zien:

"Met dit soort dingen is hij heel sportief. Hij is de enige die ik zie rondrijden die durft toe te geven als hij een fout heeft gemaakt en zegt: 'ik heb dit niet goed gedaan.' Dat soort sportiviteit is wat je bij hem moet bewonderen. Elke andere coureur is constant aan het klagen en zeuren om maar geen straf te krijgen", vertelt Wolff tegenover Racingnews365.