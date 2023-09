Perez geeft toe: "Misschien moet ik naar alternatieven kijken"

Sergio Perez kende in Monza een redelijk sterk raceweekend. Op een spin in de tweede vrije training na verliep alles naar wens voor de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur. Perez stond in de afgelopen maanden onder grote druk en hij geeft toe dat hij om zich heen moet kijken als zijn toekomst toch niet bij Red Bull ligt.

Perez had het in de voorgaande maanden regelmatig lastig bij Red Bull Racing. De Mexicaan is de overduidelijke tweede coureur naast de oppermachtige Max Verstappen. Terwijl Verstappen vrij simpel wegrijdt bij de concurrentie, moet Perez de strijd aangaan met die concurrenten. In Monza kwam hij na een flink duel met de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc als tweede over de streep. Het zorgde voor een grote grijns bij Perez.

Alternatieven

Alhoewel Perez over een contract tot en met 2024 beschikt, ging het in de afgelopen weken toch vaak over zijn toekomst. Helmut Marko zei bijvoorbeeld dat niets zeker is in de Formule 1. In gesprek met DAZN reageert Perez in Monza: "Elk jaar leer je weer nieuwe dingen, daarom houd ik zo van deze sport. Je leert de hele tijd, maar het is het belangrijkste dat je leert van je fouten. Ik wil in de volgende raceweekenden een situatie creëren waarin ik vol dat ik iets kan bijdragen. Als mijn plek voor 2024 niet hier is, dan moet ik ook naar alternatieven kijken."

Focus

Voorlopig wil Perez nog niet zover vooruit kijken. De Mexicaanse Red Bull-coureur legt zijn aandacht volledig op het huidige seizoen: "Momenteel focus ik mij vooral op dit team, ik wil meer races gaan winnen en ik wil doorgaan met het winnen van wereldkampioenschappen met de jongens van Red Bull. Ik heb een contract voor volgend jaar en op een gegeven moment zullen we bij elkaar gaan zitten en met elkaar in gesprek gaan."