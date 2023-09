Piastri reageert op Hamilton-incident: "Hij heeft sorry gezegd"

Oscar Piastri kende gisteren in Monza een drukke Italiaanse Grand Prix. Hij vocht meerdere sterke duels uit en maakte kans op een goed aantal punten. Een incident met Lewis Hamilton maakte een einde aan zijn dromen. Even later kreeg Piastri zelf ook een straf voor een incident met Liam Lawson. Na afloop haalde hij zijn schouders op.

Piastri is bezig met een indrukwekkend debuutseizoen in de Formule 1. De jonge Australiër heeft al veel mooie dingen laten zien en presteerde ook in Monza weer naar behoren. Hij vocht eerst een stevig duel uit met zijn teamgenoot Lando Norris en werd daarna van de baan gedrukt door Hamilton. Het leverde Hamilton een tijdstraf op en Piastri beschadigde zijn voorvleugel. Daarna kreeg hij zelf ook een straf voor een incident met AlphaTauri-coureur Liam Lawson.

Na afloop van de Italiaanse Grand Prix wilde Piastri niet teveel woorden vuil maken aan zijn spraakmakende duels. Hij sprak zich erover uit bij Sky Sports: "Lewis bewoog waarschijnlijk iets meer dan naar mij toe dan hij had gedacht. De stewards beoordeelden de zaak en hij heeft zijn excuses aangeboden, dus ik kan om niets meer vragen. Over dat incident met Lawson? Ik had op dat moment een slechte race en ik was sneller. Ik probeerde er buitenom langs te komen en dat was dat."