Wolff waakt voor enthousiasme: "Niet te blij zijn met de vijfde en zesde plaats"

Mercedes was in de Italiaanse Grand Prix overduidelijk het derde team. Ondanks dat zowel George Russell als Lewis Hamilton een tijdstraf van vijf seconden ontvingen, kwamen ze toch als vijfde en zesde over de streep. Teambaas Toto Wolff was redelijk tevreden en begreep dat zijn coureurs werden bestraft.

Russell ontving als eerste van de Mercedes-coureurs zijn tijdstraf. De Britse coureur ging de fout in tijdens een duel met Esteban Ocon. Alhoewel de Fransman eigenlijk niet zijn directe uitdager was, ging Russell wel vol het duel aan in bocht een. Dit ging niet helemaal volgens de regels, dus volgde er een straf van vijf seconden. Hamilton raakte in de slotfase de McLaren van Oscar Piastri. De McLaren raakte beschadigd en Hamilton kreeg ook een tijdstraf.

Hamilton bood na afloop zijn excuses aan en ook teambaas Toto Wolff stond achter de straf. De Oostenrijkse teambaas sprak zich uit bij Sky Sports: "Er waren vandaag veel incidenten, maar je moet wel opletten dat je niet te blij bent met de vijfde en de zesde plaats. Ik denk dat we onze punten vandaag wel hebben gemaximaliseerd. Ik denk dat je allebei de straffen wel kan uitleggen, dus we moeten eens gaan kijken hoe we dit soort dingen in de toekomst kunnen voorkomen."