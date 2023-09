Marko lacht: "Verstappen was voor de race best gespannen"

Max Verstappen schreef vandaag geschiedenis in de Italiaanse Grand Prix. Hij won zijn tiende Grand Prix op rij en dat is een nieuw record. Na afloop sprak Verstappen zich trots uit, maar hij leek zich niet al te druk te maken om zijn record. Volgens Helmut Marko was Verstappen voorafgaand de race wel gespannen.

Verstappen is bezig met een oppermachtig seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is veel sterker dan de rest van het veld en heeft sinds de Grand Prix van Miami niet meer verloren. In Monza verbrak hij het record van de meeste zeges op rij in de Formule 1. Zijn recordbrekende tiende zege zorgde voor veel vreugde bij zijn team en na afloop reageerde Verstappen zelf ook trots.

Voorafgaand de race liet Verstappen weten dat hij zich niet zo druk maakte om de recordtocht. Teamadviseur Helmut Marko laat aan ORF weten dat dit toch iets anders zat: "Max was best gespannen. Voor hem was de tiende zege op rij iets zeer belangrijks en dan hadden we ook nog de crew die eerder met Vettel werkte. Ze wilden hun record verbeken, dus intern was er wat spanning. Voor mij was de honderdste zege veel emotioneler, maar voor Max was dit zeer belangrijk. Als we in Singapore kunnen winnen, dan ziet het er niet slecht uit voor de rest van het seizoen."