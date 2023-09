Marko verwacht langere afwezigheid Ricciardo

Ook dit weekend in Monza komt Liam Lawson weer in actie voor AlphaTauri. De Nieuw-Zeelander mag weer invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. Het lijkt er sterk op dat Lawson de komende weken ook in actie zal komen voor AlphaTauri, want Helmut Marko heeft slecht nieuws voor Ricciardo.

Ricciardo raakte vorige week in Zandvoort geblesseerd bij een crash in de tweede vrije training. De Australiër liet zijn stuurtje te laat los waardoor deze tegen zijn hand aan klapte. Hij brak zijn middenhandsbeentje en vloog daarna naar Barcelona voor een operatie. Hij is begonnen aan zijn revalidatie en AlphaTauri liet weten dat Lawson zal rijden totdat Ricciardo volledig fit is. Het lijkt er sterk op dat Lawson iets langer mag rijden dan verwacht.

Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft in Monza namelijk een update over de situatie van Ricciardo. De Oostenrijker is te spreken over Lawson en legt de zaak uit in gesprek met de internationale media: "Normaal gesproken duurt zo'n herstel zes weken. In het allerbeste geval zal de eerste Grand Prix waarin hij weer kan rijden, de race in Singapore zijn. Fysiek gezien is dit een van de meest extreme circuits. De kans dat we Ricciardo daar terug zien is dus onwaarschijnlijk. Dat geldt eigenlijk ook voor de race in Suzuka."

Goede score Leclerc

