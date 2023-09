Marko kritisch na tegenvallende trainingen: "Auto was lastig te besturen"

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige vrijdag op het circuit van Monza. In de eerste vrije training waren ze het snelste, maar in de tweede vrije training kregen ze stevige concurrentie. Helmut Marko was dan ook niet tevreden met de resultaten, maar hij maakt zich geen zorgen.

Max Verstappen sloot de eerste vrije training op het circuit van Monza nog af op de eerste plaats, in de tweede vrije training moest hij het doen met de vijfde plaats. Tijdens de tweede training had Verstappen het lastig en klaagde hij over verkeer en het feit dat hij geen tijd had om de baan goed te lezen. Zijn teamgenoot Sergio Perez eindigde in beide vrije trainingen op de derde plaats, maar sloot de tweede training wel af met een crash.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook alles behalve tevreden na afloop van de tweede vrije training. De Oostenrijkse adviseur stelt dat hij zich geen zorgen maakt over Verstappen, maar is in gesprek met Motorsport-Magazin wel kritisch: "We waren een beetje aan het experimenteren met de downforceniveaus. In de racesimulatie hebben we de balans dan weer verknoeid. De auto had last van overstuur en daardoor eindigde Checo in de grindbak. De auto was lastig om te besturen en had ook niet de goede balans."