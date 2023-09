Marko flirt weer met Norris: "Speelse jeugdigheid past bij Red Bull"

Eerder deze week flirtte Lando Norris en Max Verstappen openlijk met het zijn van elkaars teamgenoot. Bij Red Bull Racing steekt men niet onder stoelen of banken dat ze voor de toekomst naar mogelijke andere namen voor naast Max Verstappen zoeken. Helmut Marko zet nu de Red Bull-deur voor Norris op een kier.

Norris en Verstappen zijn goede vrienden van elkaar. Ze zien elkaar buiten de circuits om regelmatig en grappen ook op de circuits vaak met elkaar. In de afgelopen weken ging het veelvuldig over het tweede Red Bull-stoeltje. Sergio Perez beschikt nog over een contract tot en met 2024, maar zijn verdere toekomst bij Red Bull is nog onzeker. Er liggen meerdere kapers op de kust en Red Bull doet daar niet geheimzinnig over.

Teamadviseur Helmut Marko toont nu nogmaals zijn interesse in McLaren-coureur Norris. De Oostenrijkse adviseur benadrukt dat Perez voor 2024 vastligt, maar dat daarna de opties openliggen. In gesprek met Kleine Zeitung is hij duidelijk: "Norris heeft een contract tot en met 2025 bij McLaren. Hij is echter met afstand de meest veelbelovende coureur en zijn speels jeugdigheid zou ook perfect bij Red Bull passen. Het scheelde een paar jaar geleden al niet veel of we hadden hem bij AlphaTauri gecontracteerd. Dat ketste af door bestaande contracten."