Verstappen reageert op Wolff: "Bullshit commentaar"

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Hij is veel sneller dan zijn concurrenten en hij presteert dus ook veel beter dan zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Mercedes-teambaas Toto Wolff vroeg zich af waar dat verschil vandaan kwam en hij deed een aantal suggesties. Verstappen noemt de woorden van Wolff 'bullshit'.

Verstappen was vorige week in de Nederlandse kwalificatie op het circuit van Zandvoort veel sneller dan zijn teamgenoot Perez. Verstappen was ruim 1,3 seconden sneller dan Perez en Wolff wist niet wat hij zag. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas stelde dat Verstappen het vermogen heeft om een auto om zich heen te creëren die heel lastig te besturen is, maar wel snel is als een coureur hem eenmaal kan besturen. Volgens Wolff ontstaan er daardoor verschillen.

Bullshit

In Monza werd Verstappen geconfronteerd met de theorie van Wolff. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was het hier niet mee eens en hij reageerde bij de internationale media: "Het is bullshit commentaar. Zo zit het niet, ik rijd gewoon zo snel mogelijk. Ik ben er niet om tegen de jongens te zeggen 'geef mij meer, want dat vind ik fijn'. Ik zeg gewoon dat ze de snelste auto moeten ontwerpen. Elke auto rijdt elk jaar weer een beetje anders."

Rijstijl

Verstappen probeert hiermee ook de verhalen over zijn rijstijl uit de wereld te halen. Veel kenners en analisten proberen hier wat zinnigs over te zeggen, maar Verstappen legt het zelf vrij duidelijk uit: "Mensen vragen mij wel eens wat mijn rijstijl is. Mijn rijstijl is niet iets speciaals. Ik pas mij aan aan wat ik nodig heb om de auto snel te laten rijden. Voor mij is het heel belangrijk dat je je rijstijl kunt aanpassen aan wat de auto nodig heeft."