Norris staat open voor Verstappen als teamgenoot: "Hij is welkom bij McLaren!"

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen en Lando Norris erg goede vrienden van elkaar zijn. De twee wonen allebei in Monaco en zien elkaar ook regelmatig naast het circuit. Al geruime tijd wordt er gespeculeerd over Norris en Verstappen in hetzelfde team. Norris heeft deze verhalen ook gelezen en hij zet de McLaren-deur voor Verstappen open.

Verstappen is momenteel bezig met een zeer succesvol seizoen in dienst van Red Bull Racing. De Nederlander gaat met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap en is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez heeft het momenteel wat lastiger en men twijfelt aan zijn toekomst. De Mexicaan rijdt volgend jaar vrijwel zeker ook voor Red Bull, maar Norris wordt wel gezien als een mogelijke opvolger.

Toekomst

Norris heeft deze verhalen ook gelezen. De Britse McLaren-coureur kan er wel om lachen en werd er tijdens de gebruikelijke persconferentie in Monza naar gevraagd: "Max als teamgenoot, dat is iets waar ik in de toekomst wel voor open sta! Ik kan wel zeggen dat Max één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1 is. Ik had nog nooit tegen hem geracet voordat ik in de Formule 1 reed, want ik zat altijd een klasse onder hem. Toch ken ik hem al sinds het karten."

McLaren

Norris is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen, hij steekt dit niet onder stoelen of banken. De Brit sluit zijn verhaal af met een lach: "Ik heb natuurlijk gezien wat hij allemaal doet. Hij zit niet alleen in een goede auto, hij presteert ook. Het maakt echter niet uit in welke auto hij rijdt. Dezelfde performance houdt hij toch wel. Het zou geweldig zijn om naast zo iemand te rijden! Dat kan ik ook kijken hoe ik ervoor staan. Ik sta er dus zeker voor open! Hij is welkom bij McLaren om naar binnen te komen!"