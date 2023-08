Jos Verstappen slaat terug naar critici: "Dan heb je er geen verstand van"

Max Verstappen is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. Afgelopen weekend won hij in Zandvoort zijn negende Grand Prix op rij. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur evenaarde daarmee het record van de meeste zege op rij in de Formule 1. Volgens critici is de koningsklasse van de autosport zeer saai, maar Jos Verstappen vindt dat onzin.

Verstappens werkgever Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen in het huidige seizoen, negen daarvan werden gewonnen door Verstappen. Voor zijn landgenoten op het circuit van Zandvoort evenaarde hij het record van de meeste zeges op rij van Sebastian Vettel. Aankomend weekend in Monza kan Verstappen het record van Vettel overnemen.

De Nederlandse Grand Prix werd gewonnen door Verstappen, maar het was wel een enorm spektakelstuk. Mede door de regenval gebeurde er zeer veel op Zandvoort. In gesprek met De Telegraaf snoert Jos Verstappen de criticasters de mond: "Saai? Dan heb je er geen verstand van. Elke race moet Max op de toppen van zijn kunnen presteren en alle details moeten kloppen. Anders zet je niet zo'n zegereeks neer. Zodra Max zijn helm opzet, weet ik dat hij er bovenop zit. Ik maak mij er geen zorgen om dat hij zijn concentratie verliest."