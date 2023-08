AlphaTauri wijst Lawson aan als voorlopige Ricciardo-vervanger

Zoals verwacht heeft het team van AlphaTauri Liam Lawson aangewezen als de vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. Lawson mocht afgelopen weekend in Zandvoort al last minute invallen en AlphaTauri was tevreden met zijn resultaat. Voorlopig zal hij Ricciardo vervangen totdat de Australiër weer fit is.

Ricciardo brak afgelopen weekend tijdens de tweede vrije training zijn middenhandsbeentje. AlphaTauri wees de aanwezige reservecoureur Lawson aan als vervanger. Op zondag wist de jonge Nieuw-Zeelander nog niet of hij aankomend weekend in Monza ook in actie zou komen. AlphaTauri heeft nu aan alle mogelijke twijfel een eind gemaakt. In een statement laat het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing weten hoe de zaak in elkaar steekt. Lawson zal Ricciardo vervangen totdat hij weer volledig fit is.