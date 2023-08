Sainz ontvangt reprimande na hinderen Piastri, Ferrari beboet

Carlos Sainz kende een teleurstellende kwalificatie in Zandvoort. De Spaanse Ferrari-coureur had het overduidelijk zwaar en noteerde de zesde tijd. Heel eventjes moest hij vrezen voor zijn positie, want hij moest de stewards bezoeken vanwege een moment met Oscar Piastri. Hij kreeg slechts een reprimande.

Tijdens de kwalificatie op het circuit van Zandvoort kon Piastri nog maar net een enorm ongeval voorkomen. Sainz kwam de pits uitrijden en had niet door dat Piastri eraan kwam. De Australische McLaren-coureur kon de Ferrari nog maar net ontwijken en reed met twee wielen door het gras. De stewards gaven direct aan dat ze het moment na afloop van de kwalificatie zouden onderzoeken.

De stewards hebben besloten dat Sainz slechts een reprimande hoeft te ontvangen, het team van Ferrari ontvangt echter een boete van 5000 euro. Volgens de stewards bewoog Sainz bij het verlaten van de pitsstraat direct naar de racelijn. Hierdoor raakte Piastri hem bijna, volgens de stewards heeft de Australiër een enorm ongeval voorkomen. De stewards geven aan dat Ferrari Sainz had moeten waarschuwen. Ze wijzen naar Valtteri Bottas, de Fin verliet op hetzelfde moment de pitlane, maar hij kreeg direct te horen dat Piastri in aantocht was.