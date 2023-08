Marko staat achter Perez: "Eén van de slechtste posities in de F1"

Max Verstappen was in de kwalificatie op het circuit van Zandvoort veel sneller dan zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. De Nederlandse coureur greep de pole position terwijl Perez genoegen moest nemen met de zevende tijd. Volgens Helmut Marko bevindt Perez zich momenteel op de slechtst mogelijke positie.

Perez is vrijwel het hele weekend al iets langzamer dan Verstappen. De Nederlander gaat als de brandweer, maar kreeg in de kwalificatie wel te maken met stevige concurrentie van onder meer de McLarens, George Russell en de verrassende Alexander Albon. Perez kon niet in de buurt komen van deze tijden en was ruim een seconde langzamer dan zijn teamgenoot. Bij Red Bull neemt iedereen het op voor Perez.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko spreekt zijn steun voor Perez uit. De Oostenrijkse adviseur steek de hand in eigen boezem en wijst in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports naar het team: "Ik denk dat het voor Sergio niet de juiste beslissing was om een extra opwarmronde te doen. Het zijn van de teamgenoot van Max Verstappen is momenteel één van de slechts mogelijke posities in de Formule 1. We weten ook dat Sergio's kracht niet in de kwalificatie ligt."