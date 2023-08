Norris tevreden met P2: ''Hoopte dat Verstappen een fout zou maken''

In een zeer spannende en chaotische kwalificatie in Zandvoort reed Lando Norris zich naar een knappe tweede tijd. De McLaren-coureur mocht eventjes ruiken aan poleposition, maar Max Verstappen verpulverde in zijn RB19 alsnog de concurrentie bij het zwaaien van de vlag.

Toch kan de Brit met een goed gevoel terugkijken op enerverende sessie. ''Ik ben nog steeds tevreden, P2 is een goed resultaat in dit soort condities. Ik hoopte dat Max een fout zou maken. Een beetje teleurgesteld, maar ik ben blij dat het team geweldig werk leverde. Chaotische kwalificatie, maar toch weer een P2.''



De kwalificatie voor de Grand Prix van zondag begon erg nat. Norris en zijn conculega's begonnen allemaal op de inters. Vanaf Q3 was er een droge lijn en stapte de overgebleven coureurs over op de soft. De druk op de schouders was er niet meer of minder om volgens Norris. ''Kwalificatie is altijd stressvol. Het maakt niet uit welke omstandigheden er zijn. Nu was het verraderlijker. De eerste deel van mijn ronde super, maar het tweede helft was het slechtste wat ik tot nu had gedaan. Het is zwaar, maar ik houd wel van dit soort condities. Tevreden met P2.''



In zijn laatste poging was Norris de snelste man in de eerste sector. Een verrassing leek in de maak, maar de McLaren-rijder moest teveel tijd toegeven in sector twee en drie. Het lag niet aan het materiaal, maar meer aan zichzelf, zei Norris. ''De banden waren op het einde prima, maar ik piekte te vroeg. Nog wat werk te doen. Niet helemaal optimaal, maar ik neem er genoegen mee'', sloot de Brit af.