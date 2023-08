Red Bull bevestigt: Ricciardo breekt pols en kan voorlopig niet racen

Daniel Ricciardo kan de rest van het weekend niet meer in actie komen in Zandvoort. De Australiër crashte in de tweede vrije training en leek daarbij zijn pols te hebben geblesseerd. Hij werd vervolgens naar een ziekenhuis in Haarlem vervoerd en na onderzoek is besloten dat hij niet zal racen, hij wordt vervangen door Liam Lawson.

Ricciardo raakte tijdens de tweede vrije training betrokken bij een incident in de derde bocht. Hij zag te laat dat Oscar Piastri was gecrasht en schoot daardoor ook de muur in. Hij hield zijn stuurtje echter vast en stapte uit zijn auto met veel pijn in zijn linkerpols. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft zojuist aan F1-Insider bevestigt dat Ricciardo zijn pols heeft gebroken en niet kan rijden. Liam Lawson is zijn vervanger. AlphaTauri heeft het nieuws bevestigt en geeft aan dat Ricciardo zijn middenhandsbeentje heeft gebroken.

Voor Ricciardo komt de blessure op een pijnlijk moment. De Australiër is de vervanger van Nyck de Vries, de Nederlandse coureur werd door Red Bull aan de kant geschoven voorafgaand de Hongaarse Grand Prix. Ricciardo heeft dus maar twee races gereden en zal voorlopig ook niet in actie gaan komen. Of Lawson hem voor de rest van het jaar gaat vervangen, is niet duidelijk. De Nieuw-Zeelander is namelijk ook actief in de Super Formula in Japan.

Winst Verstappen

