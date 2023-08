Ricciardo met blessure naar ziekenhuis na flinke crash

Het is nog hoogstens onzeker of Daniel Ricciardo wel kan deelnemen aan het Nederlandse Grand Prix-weekend. De Australische AlphaTauri-coureur crashte tijdens de tweede vrije training waarna hij veel pijn had aan zijn linkerpols. Hij werd na het incident naar het medical centre gebracht en daarna werd hij naar een ziekenhuis in de beurt gebracht.

Ricciardo crashte op dezelfde plek als zijn landgenoot Oscar Piastri. De McLaren-coureur was vlak daarvoor gecrasht waarna Ricciardo de oranjewagen over het hoofd zag. Hij had zijn stuur nog vast bij de impact en leek daarna veel pijn te hebben. Hij gebruikte zijn linkerhand niet bij het uitstappen. Hij schudde tevens zijn hoofd toen een marshall vroeg of hij in orde was. Ricciardo stapte na de eerste checks in een auto die hem naar het ziekenhuis bracht.

Winst Verstappen

Hoping Ricciardo is okay after that, going back to his onboards hes unable to use that hand while getting out of the car and while still in it. (see below (This looks very similar to the hand and wrist injuries we've seen over in FE#fp2 #dutchGP pic.twitter.com/yVdEpGnDPO