Beleef de F1-race op Zandvoort met Doornbos en Kamphues op de bank

De Dutch Grand Prix staat weer voor de deur. Ziggo Sport introduceert een interactieve manier om de F1-race in Zandvoort vanaf de bank te beleven: Ziggo Sport Watch Along. Met dit nieuwe format biedt de grootste sportzender van Nederland alle fans de mogelijkheid om mee te kijken hoe Robert Doornbos en Rob Kamphues de race beleven. Ook beantwoordt het duo, samen met special guest Guus Meeuwis, vragen van fans tijdens de race.

In Ziggo Sport Watch Along zien we hoe hosts Robert Doornbos en Rob Kamphues naar de race op Zandvoort kijken. We zijn dus live getuige van hoe zij de race beleven. Daarnaast krijgenkijkers tijdens Watch Along de mogelijkheid om vragen te stellen die door het duo beantwoord kunnen worden. Speciale gast voor deze uitzending, die live wordt uitgezonden vanuit Jack’s Beach House in Zandvoort, is zanger en raceliefhebber Guus Meeuwis. Ziggo Sport Watch Along is zondagmiddag vanaf 15.00 uur voor heel Nederland gratis te zien via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.

Deskundigheid en plezier op tweede scherm

"Ziggo Sport wil zoveel mogelijk Formule 1-fans optimaal laten meegenieten van unieke sportbeleving. Daarom gaan we iets nieuws doen: Ziggo Sport Watch Along. Met Watch Alongkunnen de liefhebbers voor het eerst kijken hoe hun favoriete F1-kenners de race beleven. Door te kiezen voor dit interactieve format willen we de fans nog dichterbij laten komen: Watch Along is het perfecte tweede scherm. Het wordt een combinatie van deskundigheid en plezier", vertelt Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport.

Extra uitgebreide programmering

Naast Ziggo Sport Watch Along tijdens de race op zondag, is er een extra uitgebreide programmering rondom de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Het Ziggo Sport Race Café is deze week vanaf vandaag (donderdag 24 augustus) tot en met zondag 27 augustus live te zien vanuit Zandvoort met voor- en nabeschouwingen, samenvattingen, interviews en reportages. De uitzendingen zijn te bekijken op Ziggo Sport (kanaal 14 & Select).

Het uitzendschema is als volgt:

Vrijdag 25 augustus, 22.30 uur | Race Café vanuit Zandvoort | Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)

Zaterdag 26 augustus, 17.00 uur | Race Café: kwalificatie vanuit Zandvoort | Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)

Zondag 27 augustus. 14.00 uur | Race Café: voorbeschouwing vanuit Zandvoort | Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)

15.00 uur | Ziggo Sport Watch Along | YouTube-kanaal van Ziggo Sport

17.00 uur | Race Café: nabeschouwing vanuit Zandvoort | Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)