Steiner wil geen nieuwe Formule 1-teams

Alhoewel FIA-president Mohammed Ben Sulayem had beloofd om snel met een uitsluitsel te komen over mogelijke nieuwe Formule 1-teams, is er nog steeds niets bekend gemaakt. De huidige teams zijn geen fan van deze plannen en ook Günther Steiner is van mening dat het onmogelijk is om nu een nieuw team op te zetten.

Begin dit jaar opende de FIA een proces waarbij geïnteresseerde partijen zich konden aanmelden. De mogelijke teams moesten veel documenten inleveren en de interesse was groot. Onder meer een samenwerking tussen Andretti en Cadillac en Hitech meldden zich aan bij de FIA. Deze twee projecten werden gezien als de meest realistische kanshebbers, maar er is vanuit de Formule 1 en de FIA nog steeds geen antwoord gekomen.

Veel van de huidige teams zien het niet zitten om één of meerdere nieuwe renstallen te verwelkomen. Ook Haas-teambaas Günther Steiner is geen fan van de plannen. In een interview met Autosport geeft hij aan dat Haas anno nu niet de grid had kunnen betreden: "Nee, dat is onmogelijk. De sport is zo veranderd. Als je op dit moment als privateer begint, zou je niet meedoen. De Volkswagen Group is bijvoorbeeld heel sterk. Ze hebben lang geracet, ze hebben weet ik niet hoe vaak Le Mans gewonnen. Ze kennen de sport en hebben toch besloten zich in te kopen."