Reclame Code Commissie wijst klacht over McLaren-sponsor af

Het lijkt er sterk op dat het team van McLaren aankomend weekend in Zandvoort 'gewoon' met de VELO-sponsoring mag gaan rijden. De sponsor raakte vorig week in opspraak omdat het product dat ze verkopen verboden is in Nederland. Gezondheidsorganisaties stapten naar de Reclame Code Commissie, maar die hebben de klacht afgewezen.

VELO is een merk dat snuszakjes verkoopt. Deze zakjes bevatten nicotine en wordt door de gebruiker onder de bovenlip gestopt. Snus is verboden in Nederland, maar men mag er wel reclame voor maken. Desalniettemin stapten de Hartstichting, het KWF en het Longfonds naar de Reclame Code Commissie. De organisaties waren woest dat McLaren in de aanloop naar de Grand Prix reclame maakten voor het snusmerk.

De Reclame Code Commissie heeft de klacht niet in behandeling genomen. Volgens de commissie moet de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit naar deze zaak kijken. Volgens de Reclame Code Commissie moet deze instantie dit handhaven. De gezondheidsorganisaties zijn het hier echter niet meen eens, volgens hen mogen reclames niet in strijd zijn met goede smaak en fatsoen en mogen ze niet aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid. Ze hebben dan ook besloten om in beroep te gaan, het is niet duidelijk of er alsnog een uitspraak komt voor de start van het raceweekend.