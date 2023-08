Organisaties woest over snusreclames rondom Nederlandse Grand Prix

Over anderhalve week gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Veel mensen kijken uit naar het spektakel in de Noord-Hollandse duinen, maar een aantal instanties maken zich grote zorgen over een sponsor van McLaren. Ze hebben een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds zijn gezamenlijk naar de Reclame Code Commissie gestapt omdat ze het bizar vinden dat er rondom de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort reclame wordt gemaakt voor snus. Snus is een in Nederland verboden product. Snus is een nicotinezakje dat lijkt op een soort theezakje. Gebruikers van dit in Nederland verboden product stoppen het zakje onder hun bovenlip en krijgen op die manier nicotine binnen.

McLaren

Het team van McLaren maakt reclame voor het snus-merk VELO. Op de wagens van Lando Norris en Oscar Piastri zijn tijdens een aantel raceweekenden de logo's van het product zichtbaar. Ook tijdens een promotietour door Nederland zijn de VELO-logo's duidelijk zichtbaar. Rondom de Grand Prix komt het snus-product dus ook weer terug. Momenteel is reclame voor de zakjes nog niet verboden omdat het onder de Warenwet valt en nog niet onder de Tabaks- en rookwarenwet.

Ziekmakende business

Bij de drie stichtingen die de klacht hebben ingediend heerst vooral ergernis. Ze beroepen zich op de Nederlandse Reclame Code, hier staat in dat reclames niet in strijd mogen zijn met goede smaak of fatsoen. KWF-directeur Carla van Gils legt het uit bij NU.nl: "Wij vinden het bizar dat er reclame mag worden gemaakt voor een product dat verboden is. Het laat maar weer eens zien hoe de tabaksindustrie er alles aan doet om jongeren verslaafd te blijven maken, om zo een ziekmakende en dodelijke business in stand te houden."