Steiner ziet interesse groeien en wijst naar social media

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Aankomend weekend is dit in Zandvoort weer goed te zien, alle kaartjes zijn al maanden uitverkocht en de organisatie verwacht een groot feest. Günther Steiner denkt dat de populariteit nog veel groter is dan gedacht en hij merkt dat dit goed uitpakt voor zijn team.

De kijkcijfers van de Formule 1 zijn in de afgelopen jaren flink gegroeid. Vooral in de Verenigde Staten zijn er veel nieuwe fans bijgekomen. Dit komt mede door de zeer succesvolle Netflix-reeks 'Drive to Survive'. Ook online trekt de koningsklasse van de autosport veel aandacht. De video's op de officiële social media-kanalen worden miljoenen keren bekeken en ook veel gebruikers van het platform besteden aandacht aan de sport.

Jeugd

Volgens Haas-teambaas Günther Steiner liggen de kijkcijfers nog veel hoger dan men van te voren dacht. De Italiaanse teambaas legt zijn redenatie uit aan Auto Hebdo: "Ik denk dat veel mensen vandaag de dag naar de Formule 1 kijken buiten de televisie-uitzendingen om, vooral jonge mensen doen dat. Ik weet niet of er een instrument is om deze kijkcijfers te meten. Ik denk dat er veel meer mensen naar de Formule 1 kijken dan dat er nu bekend is. We meten de kijkcijfers immers nog steeds op dezelfde manier als 20 jaar geleden."

Sponsors

De groeiende kijkcijfers zorgen ook voor veel interesse vanuit bedrijven in de Formule 1. Steiner merkt dit ook, er melden zich steeds meer potentiële sponsors. Steiner is hier goudeerlijk over: "Er is over het algemeen veel interesse. Momenteel zijn we met meerdere partijen in gesprek, maar er is veel interesse. Als team voeren we veel gesprekken. Normaal gesproken willen mogelijke sponsoren alle feiten zien, dus ze nemen de tijd. Er is geen haast voor het komende jaar."