Red Bull trots op Newey: "Hij daagt het systeem uit"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Dit komt mede door de sterke prestaties van Max Verstappen, maar ook door het goede werk van Adrian Newey. Volgens Pierre Waché zorgt Newey er met zijn aanpak voor dat het systeem van het team wordt uitgedaagd.

Topontwerper Newey is al jarenlang betrokken bij het team van Red Bull Racing. De Brit was verantwoordelijk voor alle succesbolides van de Oostenrijkse renstal en wordt dan ook gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. Ook de huidige succesauto komt van zijn hand, hij heeft recent een nieuw contract getekend waardoor hij ook in de toekomst zijn steentje kan bijdragen aan de successen.

Systeem

Volgens technisch directeur Pierre Waché zorgt de aanpak van Newey voor een goede sfeer binnen het team. Waché legt de werkwijze van de ontwerper uit aan Motorsport.com: "De structuur is gemaakt om mensen in het systeem te hebben die we vertrouwen en om het werk te ontwikkelen op de manier die wij willen. Adrian gaat naar iedere afdeling van het team om daar met iedereen te praten en het systeem uit te dagen."

Kans

Volgens de technisch directeur zorgt Newey hierdoor voor een bijzondere situatie binnen het team. Waché is dan ook lovend over zijn collega: "Het is voor hem een kans om op sommige vlakken in te gaan op de kleine details, terwijl hij elders naar het totaalplaatje kijkt. Als je je werk doet en je iemand aan je zijde hebt die je goed kent, dan kan het enorm voordelig zijn als je zo'n trap terug kan zetten. De intentie van iedereen in het team is om de auto sneller te maken, maar iedereen doet dat op een andere manier. De balans die we hebben, is best goed."