"Marko blij met vervangen De Vries: "Stemming binnen het team is beter"

Ruim een maand geleden werd Nyck de Vries ontslagen bij het team van AlphaTauri. De Nederlander kende een teleurstellende eerste seizoenshelft en werd vervangen door de ervaren Daniel Ricciardo. De Australiër maakt een aardige indruk en volgens Helmut Marko is de sfeer binnen het team nu ook beter.

De Vries scoorde in de eerste helft van het seizoen geen enkel WK-punt. Hij stond al geruime tijd onder grote druk en vanuit de Red Bull-top klonk veel kritiek. Daags na de Britse Grand Prix maakte het team van AlphaTauri bekend dat ze De Vries de deur hadden gewezen en hebben vervangen door Daniel Ricciardo. In Hongarije en België wist Ricciardo nog geen punten te scoren, maar het gat met Yuki Tsunoda was wel kleiner.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook tevreden met de prestaties van de ervaren Ricciardo. Marko deelt in gesprek met Motorsport Magazin nog een kleine sneer uit naar De Vries: "De verandering heeft een positief effect gehad op de stemming en de motivatie binnen het team van AlphaTauri. Terwijl het gat van De Vries naar Tsunoda zo'n drie tot vijf tienden was, is het gat van Ricciardo naar Yuki echt veel kleiner. Hij staat zelfs bijna op gelijke hoogte met hem."