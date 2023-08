McLaren-CEO Brown deelt ambitieuze doelstelling voor 2023

Volgens Zak Brown, de topman van McLaren, is er maar een doel dat zijn Formule 1-team voor 2023 voor ogen heeft: en dat is om op pure snelheid het tweede team te zijn.

McLaren's start van het 2023-seizoen van de Formule 1 begon flink teleurstellend. Ondanks de hoge verwachtingen die vanuit het hoofdkwartier in Woking met de wereld werden gedeeld, kwam het papajakleurige team bij de eerste twee Grands Prix van het seizoen zonder een puntenscore over de finishstreep gereden.

Maar later in de eerste seizoenshelft kwam de renstal onder leiding van teambaas Andrea Stella met een gereviseerde MCL60-bolide; een beslissing die de equipe met coureurs Lando Norris en Oscar Piastri bij de laatste drie Grands Prix zeker geen windeieren legde.

Nu McLaren gezien kan worden als een nieuwkomer in de gevechten om het podium, wil CEO Zak Brown nóg meer. Volgens Brown heeft zijn team voor 2023 namelijk maar één resterend doel; en dat is namelijk om het tweede snelste team van de Formule 1 te zijn.

Red Bull blijft weliswaar (vooralsnog) buiten zicht voor McLaren, maar om het jaar als runner-up te finishen moet haalbaar zijn, meent Brown. "Red Bull heeft een geweldig team. We proberen om zo dicht mogelijk bij Max verstappen te komen, maar elke keer als je denkt een stap voorwaarts te hebben gemaakt, verdwijnt hij weer aan de horizon."

"Om aan het einde van dit seizoen als tweede snelste team te eindigen, zou heel bevredigend zijn. Er nog is nog een lange weg te gaan, maar we zijn zeker terug in het spelletje", vertelt Brown tegenover Laola1.

"Veel dingen lopen nu heel goed. Onze aerodynamische upgrades zijn zeer goed geweest, daar moet ik mijn petje voor af doen, en de coureurs laten hun potentie zien. Voorheen deden ze het al goed, maar in de verbeterde auto kunnen ze nu nog meer bewerkstelligen", sluit Brown af.